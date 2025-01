Phil Spencer bekrefter at flere Xbox-spill kommer til andre plattformer.

HQ

I et intervju med Gamertag Radio har Phil Spencer nå bekreftet det som lenge har vært en åpen hemmelighet: flere Xbox-spill er på vei til både PlayStation og andre plattformer. Han understreket at selv om de verdsetter sin egen maskinvare, ønsker de ikke å begrense spillernes mulighet til å nyte spillene som er utviklet av studioene deres. Spencer uttalte :

"Vi elsker plattformen vår og maskinvaren vår, men vi kommer ikke til å sette opp murer der folk kan engasjere seg i de flotte spillene studioene våre bygger (...) spillene våre vil dukke opp flere steder, uten tvil!"

Spencer ble også spurt om hvorfor spillere bør velge å investere sine hardt opptjente penger i en Xbox, som han svarte :

"Jeg vil at folk skal velge maskinvare basert på maskinvarens evner og de valgene de ønsker å ta når det gjelder hvor de vil spille. Vi vil at maskinvaren vår skal vinne basert på de mulighetene vi har (...) maskinvaren [er] avgjørende og grunnleggende for hva Xbox er - ikke å prøve å stenge spillene ute fra forskjellige steder."

Spencer spesifiserte imidlertid ikke hvilke spill vi kan forvente å se neste gang på andre plattformer. Nylige rykter antyder imidlertid at Halo kan være på vei til både PlayStation og Switch 2.

Tror du Microsoft gjør det rette ved å gi ut spillene sine på så mange plattformer som mulig?