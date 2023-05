Phil Spencer: 'Det finnes ingen god løsning eller seier' for Xbox mot Nintendo og PlayStation

HQ

Phil Spencer ser ikke ut til å se mye håp om at Xbox-konsollsalget vil overhale Sony eller Nintendo når som helst snart, ettersom han mener Microsoft tapte konsollkrigen under Xbox One-generasjonen, som er der de digitale bibliotekene som har blitt så viktige i dag ble smidd.

I en tale på Kinda Funny's Xcast sa Spencer: "Vi er ikke i ferd med å trøste Sony eller trøste Nintendo. Det er egentlig ikke en god løsning eller seier for oss. Og jeg vet at det vil opprøre massevis av mennesker. Men sannheten i saken er at når du er på tredjeplass på en konsollmarkedsplass og de to beste spillerne er så sterke som de er og i visse tilfeller har et diskret fokus på å gjøre avtaler og andre ting som vil - som gjør det vanskelig for oss som et team å være Xbox - vår visjon er at alle på konsollen har en flott opplevelse og de føler seg som en førsteklasses borger."

I motsetning til mange har sagt, ser det ikke ut til at Spencer mener at en rekke godt mottatte Xbox-eksklusiver kan redde konsollen heller.

"Jeg ser kommentarer der ute - 'Hvis du bare bygger gode spill, vil alt snu.' Det er bare ikke sant [at] hvis vi går ut og bygger gode spill, vil du plutselig se konsollandelen skifte på en dramatisk måte. Vi tapte den verste generasjonen å tape i Xbox One-generasjonen, der alle bygde sitt digitale bibliotek med spill. 90 % av de som hvert år går inn i en butikk for å kjøpe en konsoll, er allerede medlem av ett av de tre økosystemene. Deres digitale bibliotek er der. Jeg ser mange eksperter der ute som på en måte ønsker å gå tilbake til den tiden da vi alle hadde kassetter og plater og hver nye generasjon var en ren tavle. Og du kan bytte hele konsollandelen. Det er bare ikke den verdenen vi er i i dag. Det er ingen verden der Starfield er en 11/10 og folk begynner å selge PS5-ene sine. Det kommer ikke til å skje."

Selv om det sannsynligvis er noe sannhet i Spencers uttalelse, ser det ikke ut til å være mye bevis som om vi ser på Xbox-eksklusiver av denne generasjonen, det er vanskelig å plukke ut noen som har skilt seg ut som store kritiske treff. Hi-Fi Rush utgitt til en flott mottakelse, men det hadde ikke et lignende nivå av hype rundt det som Starfield eller Redfall. Løsningen er sannsynligvis ikke så enkel som Xbox bare trenger å lage gode spill, men kanskje det ville bidra til å flytte noen Xbox Series X og S-enheter hvis det var en jevn strøm av kritiske treff som kommer vår vei.