Phil Spencer er "all in" hvis teamene ønsker å gjenopplive klassiske Xbox- og Activision-franchiser.

Da Microsoft i fjor kunngjorde at de skulle kjøpe Activision Blizzard, tok det ikke lang tid før fansen begynte å lage lister over klassiske spillserier de gjerne ville ha tilbake, og foreslå hvilke studioer som burde utvikle spill laget av andre team.

Nå som Activision Blizzard offisielt er en del av Microsoft, har ønskelistene vokst ytterligere, men er dette noe Xbox-sjef Phil Spencer i det hele tatt vil tillate? Det viser seg at svaret er ja, da Spencer besøkte den siste episoden av Official Xbox Podcast for å snakke om oppkjøpet. Da han fikk spørsmålet om lag som gjenoppliver gamle elskede serier, sa han:

"Hvis lag ønsker å gå tilbake og se på noen av de tingene vi har - og fokusere fullt og helt på dem - er jeg helt med på det."

Spencer sa også at han mener at Game Pass gir Microsoft en mulighet til å gjenopplive sovende serier et par ganger i året - og nevnte nok en gang at han elsket Hexen da han var liten:

"Jeg tror at vi med Game Pass har muligheten til å velge ut et par spillserier hvert år og nesten ta dem opp igjen. Jeg fant nettopp på det begrepet. Så det er ikke et varemerke på en boks, men du vet, jeg erter om ting som Hexen bare fordi jeg husker at jeg spilte det som barn. Jeg har ingen planer om det, men jeg tror at når du ser på alle franchisene som er en del av teamene våre, er det en mulighet for oss å gå tilbake. Selv om det bare handler om å anerkjenne øyeblikket og hva disse tingene betydde i spillhistorien, og gjøre noe riktig med det. Gjøre det tilgjengelig for folk gjennom Game Pass. Jeg tror det er en mulighet."

Er det noen kule spillserier du gjerne skulle sett at Microsoft gjorde comeback? Kanskje Starcraft Ghost fra The Coalition, Banjo Kazooie fra Toys for Bob, The Last Vikings fra Rare eller Hexen fra Treyarch? Gi oss beskjed i kommentarfeltet.

Sjekk ut den interessante episoden av podcasten nedenfor. Diskusjonen om å besøke klassiske spill på nytt starter omtrent 17 minutter ut i episoden.