Phil Spencer er bekymret for mangelen på vekst i konsollbransjen

Mye har endret seg i videospillbransjen de siste par årene. Spillene spilles via abonnement, AAA-titler er dyrere å utvikle enn noensinne og konsollmaskinvaren er dyrere å produsere (og prisene faller ikke), noe som fører til at spilling blir en dyrere hobby.

I tillegg har konsollbransjen stagnert og til og med begynt å krympe i takt med veksten på PC og smarttelefoner. En som er svært bekymret for dette, er Phil Spencer, Microsofts utnevnte spillsjef. I et langt (og svært interessant) intervju med Polygon sier han at det blir stadig vanskeligere å skaffe finansiering til spill, ettersom det anses som risikabelt:

"Men jeg vil si at det som bekymrer meg mest for bransjen, er mangelen på vekst. Og når du har en bransje som forventes å bli mindre neste år når det gjelder spillere og dollar, og du har mange børsnoterte selskaper i bransjen som må vise investorene sine vekst - for hvorfor skulle noen ellers eie en aksje hvis den ikke kommer til å vokse? - Den delen av virksomheten som da blir gransket, er kostnadssiden. For hvis inntektssiden ikke vokser, blir kostnadssiden utfordret."

Spencer fortsetter med å forklare at han ikke kan drive en Xbox-avdeling som taper penger. Det er rett og slett ikke gjennomførbart, og denne krisen i spillbransjen har ført til mange tapte arbeidsplasser. Derfor må vekst prioriteres, slik at folk kan leve godt og bygge en karriere innen dataspill :

"Vi er en bedrift. Jeg har sagt det om og om igjen. Jeg kan ikke ta meg den luksusen at jeg ikke må drive en lønnsom og voksende virksomhet i Microsoft. Og det er vi i dag. Men i hele bransjen - du nevnte det, og når jeg sitter her på GDC tenker jeg på venner av meg i bransjen som har blitt fordrevet og mistet jobbene sine, og jeg vil ikke at denne bransjen skal være et sted der folk ikke trygt kan bygge en karriere. Så det er derfor jeg hele tiden vender tilbake til det: Hvordan kan denne bransjen komme tilbake til vekst?"

Han sier at dette er en av grunnene til at Microsoft utforsker muligheten for å lansere eldre titler på konkurrerende formater, ettersom det kan føre til at konsollvirksomheten vokser. Akkurat nå mener han at det eneste alternativet er å vokse "på bekostning av bransjen", noe som betyr at han må ta spillere fra Nintendo og Sony i stedet for å nå nye spillere. Han vet at lansering av spill for konkurrerende formater ikke har vært universelt elsket blant Xbox-spillere, men sier at "alle avgjørelser vi tar i dag og i morgen er til det beste for Xbox", og påpeker at de fremtidige spillerne i generasjon Z anser det som utenkelig å bli sett bort fra visse titler fordi de har feil format:

"Forestillingen om at Xbox bare kan være en enhet som kobles til en TV, er ikke noe vi ser i Gen Z-undersøkelsen. Fordi ingenting annet er slik for dem. Noen av dem har en iPhone, noen har en Android, men alle spillene og alt annet er det samme. Jeg kan fortsatt bruke TikTok på begge, i hvert fall foreløpig. Alle tingene deres er tilgjengelige der de vil. Så når det gjelder Xbox, er varemerket vårt - når vi skal tiltrekke oss og opprettholde relevansen hos et yngre publikum - 'Xbox er et sted der jeg kan finne de flotte spillene jeg vil ha'."

Er Spencer inne på noe, eller er en krympende konsollvirksomhet ikke noe å bekymre seg for?