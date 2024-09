Phil Spencer: "Flere mennesker spiller med Xbox i Asia enn noen gang før"

HQ

Microsofts spillsjef Phil Spencer dukket selv opp under torsdagens Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast. Han hadde en ganske kort tale, men kom faktisk med noen interessante ting til bordet.

Blant annet tok Spencer opp det faktum at Xbox aldri har vært større i Asia enn det er akkurat nå, noe som er oppmuntrende for alle som ønsker flere asiatiske titler for formatet. Spencer beskrev situasjonen på denne måten:

"Vi fortsetter å se vekst i regionen. I år spiller flere mennesker med Xbox, på tvers av alle enheter i Asia, enn noen gang før. Og vi har sett det største antallet Xbox-konsollspillere i regionen til dags dato."

Det er verdt å understreke at Microsofts tall sannsynligvis fortsatt er lave, ettersom Xbox aldri har vært særlig populær i Asia (med unntak av Xbox 360 i noen år), men en økning er selvfølgelig alltid positivt. I tillegg lurer vi på om ordbruken "alle enheter" kan inkludere PlayStation og Switch, som riktignok innebærer få titler, men som likevel er noe som kan gi et løft.