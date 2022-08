Phil Spencer forventer igjen at etterspørselen vil overgå tilbudet denne julen

HQ

Selv om alt fokus akkurat nå er på inflasjon, fortsetter mangelen på komponenter å spille en ganske avgjørende rolle for mange av de store elektronikkgigantene. Dette betyr at Microsoft fortsatt ikke kan produsere nok konsoller til at det blir noe overskudd.

I et intervju med Bloomberg forteller Xbox-sjef Phil Spencer at det kan bli vanskelig igjen å få tak i en Series X-konsoll, og at vi nok kommer til å gå inn i 2023 før vi i det hele tatt begynner å se konsollene på lager i fysiske butikker:

"I still think demand will outstrip supply for us this holiday. We'll see when we get into 2023, you'll start to see more, that supply is catching up with demand, and maybe actually see one in the store when you walk in."