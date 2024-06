Phil Spencer: "Fremtiden for oss innen maskinvare er ganske fantastisk"

HQ

Det gikk tidligere rykter om at vi kunne få se en bærbar Xbox under Xbox Games Showcase søndag kveld, men det skjedde til slutt ikke.

Mange tror imidlertid fortsatt at den er på vei, og Xbox-teamet har absolutt gitt næring til ryktene i løpet av det siste året. Og i et nytt intervju med IGN fortsetter Microsofts spillsjef Phil Spencer å slippe klare hint om en bærbar konsoll. På spørsmål om det er en i horisonten sier han at han ikke ønsker å kommentere, men etterlater klare åpninger for fremtiden:

"Jeg vil ikke si noe, men fremtiden for oss innen maskinvare er ganske fantastisk. I dag handlet det om spillene, men vi kommer til å komme ut og snakke mer om plattform."

Og Spencer stopper ikke der, men tar seg også bryet med å forklare at en mulig bærbar Xbox vil kunne operere lokalt uten internett, og dermed ikke bare være en streaming-enhet :

"Jeg tror muligheten til å spille et spill lokalt er veldig viktig."

Vi antar at dette definitivt ikke vil dempe ryktene og håpet om en bærbar Xbox, men det var neppe intensjonen heller, eller hva tror du?