Xbox-sjefene Phil Spencer og Sarah Bond slutter hos Microsoft

HQ

Etter nesten fire tiår i teknologibransjen har Phil Spencer kunngjort at han forlater Microsoft med umiddelbar virkning og dermed trekker seg fra sin rolle som sjef for Xbox og Microsoft Gaming. Spencer, som startet som praktikant i 1988 og så Xbox vokse fra starten til et globalt spillimperium, har vært en katalysator for endring.

Men det slutter ikke der: Xbox-sjef Sarah Bond, lenge sett på som en mulig etterfølger, forlater også selskapet som en del av overgangen. Spencer vil fortsette som rådgiver frem til sommeren for å lette overgangen.

Han erstattes av Asha Sharma som ny administrerende direktør for Microsoft Gaming - et navn noen av dere lesere kanskje allerede er kjent med, ettersom hun kommer fra selskapets AI-divisjon og ikke tradisjonelt fra spillindustrien. Sharma, som tidligere har jobbet hos Instacart og Meta, vil nå lede Xbox, Game Pass og Xbox Game Studios.

I en innledende uttalelse skriver Sharma at hun tar fatt på oppdraget sitt med en kombinasjon av ydmykhet og en følelse av at det haster, og understreker at organisasjonen bygger på en arv skapt av generasjoner av utviklere, skapere og ingeniører.

Hun nevner tre hovedforpliktelser som sine høyeste prioriteringer. Først og fremst skal spillene stå i sentrum, med fokus på minneverdige karakterer, sterke historier, nyskapende spill og kreativitet. Utviklerne vil få mer støtte, og klassiske merkevarer vil bli videreutviklet.

Den andre forpliktelsen handler om et "comeback" for Xbox som merkevare. Selskapet ønsker å styrke forholdet til mangeårige fans og utviklere og understreke konsollens betydning på nytt, samtidig som de vil sørge for at spillopplevelsen fungerer sømløst på tvers av PC, mobil og skytjenester.

Det tredje fokuset er på fremtidens spill. Ledelsen ønsker å skape nye forretningsmodeller og kreative verktøy der spillere og utviklere kan skape sine egne historier. AI skal brukes på en ansvarlig måte, uten å erstatte menneskelig kreativitet. Målet er å gjenopplive den dristige og eksperimentelle ånden som en gang bygde Xbox.

Matt Booty, tidligere sjef for Xbox Game Studios, vil også bli forfremmet til EVP og Chief Content Officer, en rolle som vil styrke Xbox-familiens fremtid. Kort sagt, det var en mildt sagt dramatisk avslutning på uken.

Hva synes du om dette lederskiftet?