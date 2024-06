Phil Spencer har "åpningstalen" på PAX West 2024

HQ

Gamescom finner sted i Köln fra 21. til 25. august, men det er ikke det eneste arrangementet vi har å se frem til. Bare noen dager senere arrangeres PAX West 2024 i Seattle, og nå bekrefter arrangørene at Microsofts spillsjef Phil Spencer skal holde åpningstalen, der også messens medgrunnlegger Jerry Holkins sier:

"Phil Spencer er i sentrum for noe enestående med Microsoft Gaming,

Det er et enormt ansvar. Jeg gleder meg til å finne ut hvordan bransjen ser ut fra der han sitter."

Vi antar at vi kan se frem til en eller annen form for overraskelse eller kunngjøring fra Microsoft, ettersom han sannsynligvis ikke vil være der bare for å si "hei og velkommen". Spencer holder uansett sin "åpningstale" den 30. august.

Vi kommer selvfølgelig til å rapportere om alt som skjer.