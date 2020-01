Phil Spencer har snakket om E3 2020 med japanske utviklere

Vi visste allerede at Xbox-sjefen Phil Spencer nylig tok en tur til Japan for å snakke med diverse japanske utviklere, og selv om vi enda ikke vet hva som konkret kom ut av dette, og hvilke studioer han snakket med, så kjenner vi nå litt til selve emnet.

Han har nemlig avslørt via Twitter at han blant annet snakket om E3 2020 med en rekke japanske utviklere, som er en indikasjon på at vi kan forvente å se japanske prosjekter bli avslørt på Microsofts scene.

"Amazing week in Japan talking Xbox Series X,

@XboxGamePass

and Project xCloud w/ publishers and studios. Played announced and unannounced games, talked #E32020 and discussed gaming's future. Always come away motivated by the amazing creative talent here in Japan.

@Xbox_JP"