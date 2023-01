Phil Spencer: "Jeg er mer trygg nå" om å kjøpe Activision Blizzard

HQ

For nesten nøyaktig et år siden slapp Microsoft bomben som ble årets største nyhet, og noe det ble rapportert om hver uke. Vi snakker selvfølgelig om at de kjøper Activision Blizzard, som er det desidert største oppkjøpet gjennom tidene når det gjelder videospill.

På grunn av den store størrelsen på denne avtalen, ble det sagt at den var forventet å bli ferdigstilt om 18 måneder, noe som ville bety at den er ferdig kommende sommer. Men vil det faktisk skje? Det mener i hvert fall Xbox-sjef Phil Spencer. Mens Microsoft har møtt noen fartshumper med regulatoriske styrer i noen få viktige markeder, sier han i et nytt intervju at han er "mer trygg nå" sammenlignet med da oppkjøpet ble annonsert:

– For et år siden visste jeg for meg ingenting om prosessen med å gjøre et oppkjøp som dette. Det at jeg har mer innsikt, mer kunnskap om hva det vil si å jobbe med de ulike reguleringsne, det er jeg tryggere på nå enn jeg var for et år siden, rett og slett basert på den informasjonen jeg har og diskusjonene vi har hatt.

Spencer fortsetter med å forklare sine ideer om hvorfor dette er bra og hvordan han har jobbet for å sikre at reguleringsstyrene har all den informasjonen de trenger:

– Da vi annonserte for et år siden, snakket vi om en tidsramme på 18 måneder. Vi er 12 måneder inn i det. Jeg tror vi fortsetter å holde fokus på å få avtalen avsluttet. Jeg tror vi kan gjøre noen fantastiske ting sammen med teamene på Activision-Blizzard-King på mobilsiden, og samarbeide dem med nye kreative og nye måter å levere innholdet på. Og vi lærer mye av arbeidet som disse teamene gjør på mobil, som er et rom som vi bare ikke har mye kompetanse som Xbox, men som også er den største spillplattformen i verden.

Så selvtilliten min er fortsatt høy. Vi jobber aktivt med reguleringsstyrene rundt om i verden som må godkjenne dette, og det har vært en lærerik opplevelse for meg. Mye tid brukt, mye reising, mange samtaler, men det er samtaler der jeg får snakke om bransjen vår og arbeidet vi gjør og hvorfor vi gjør det. Jeg tror flere regulatorer blir informert om hva spill er, hvordan virksomheten drives, hvem spillerne er, og hva vår ambisjon er som Team Xbox er bare en god ting for bransjen selv.

Nylig sa Microsoft-sjefen Satya Nadella stort sett det samme til selskapets investorer, så det ser ut til at de virkelig tror seg selv at avtalen til slutt vil gå gjennom. Tror du Microsoft vil være eneeier av Activision Blizzard i sommer?