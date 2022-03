Phil Spencer: Jeg er utrolig begeistret for State of Decay 3

HQ

State of Decay 3 ble annonsert for to år siden med en lekker CG-trailer, som vi har inkludert nedenfor for å friske opp minnet ditt. Utviklingen hadde akkurat begynt på det tidspunktet, så spillet er nok fortsatt ganske langt unna.

Sammenliknet med de to tidligere installasjonene i serien kan vi trolig forvente betydelig høyere produksjonsverdier denne gangen ettersom utvikleren Undead Labs ble kjøpt opp av Microsoft i 2018, og en person som virkelig ser frem til dette eventyret er Xbox-sjefen Phil Spencer. Da han medvirket i podcasten XboxEra sa han blant annet følgende:

"This one's probably not that big of a surprise for people who have watched me play, but I was a big State of Decay 2 player... looking at State of Decay 3, I'm incredibly excited about some of the advancements they're going to make. They've had this pattern - they've talked about it publicly from State of Decay 1 to 2 to 3 and what they want to do, and we haven't shown a lot [of State of Decay 3]... it's a game I really enjoy playing, I'm a big co-op player, I like building, I like resourcing... and I'm really excited about where that team's going."

Vi aner fortsatt ikke når vi får se mer fra State of Decay 3 eller hvilket år det skal slippes, men det høres jo ganske lovende ut, eller hva?