Phil Spencer: "Jeg har tatt noen av de verste valgene når det gjelder spill"

Tenk deg at Destiny var et eksklusivt Xbox-spill. Forestill deg at Guitar Hero var det samme. Dette er to veier som kunne ha blitt utforsket, hadde nå Xbox-sjef Phil Spencer sagt ja til dem på den tiden.

I et intervju på PAX West snakket Spencer om noen av spillene som han ikke endte opp med å gi grønt lys til fordi de ikke virkelig klikket for ham. Bungies Destiny gled rett gjennom Spencers fingre, da han avslørte at han gikk videre på Destiny, uten å tro at det var "kommer til å fungere."

Han fortsatte med å forklare hvorfor Guitar Hero ikke havnet i fanget på Xbox også. "En interessant sak er da dette teamet kom ned til Redmond og Alex Rigopulos, og han presenterte et spill der de faktisk skulle lage plastgitarer, og de skulle plugges inn i konsoller, og så skulle de selge låter der du skulle spille Simon på denne gitaren, og jeg tenkte: "Virkelig? Tror vi virkelig at det kommer til å fungere? Jeg har hørt at det ble et ganske bra spill."

Spencer virker veldig selvbevisst på de potensielle feilene han har gjort. "Jeg har tatt noen av de verste valgene i spillet", sier han. Men det virker ikke som om han angrer noe særlig. "Jeg prøver å se fremover og være positiv til de tingene vi gjør." Et flott perspektiv, Phil.