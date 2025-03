Phil Spencer lover flere filmer og serier basert på Xbox-spill

HQ

Xbox-sjef Phil Spencer har sagt at vi ennå ikke har sett det siste av en Microsoft-tittel på den store eller lille skjermen. Fra Halo til A Minecraft Movie, videospillfilmatiseringer blir stadig vanligere i film- og TV-programmene våre i dag, og Xbox ønsker å være en ledende del av det.

I en samtale med Variety erkjente Spencer at det er en prosess å få disse tilpasningene riktig. "Vi lærer og vokser gjennom denne prosessen, noe som gir oss mer selvtillit til at vi skal gjøre mer," sa han. "Vi lærte av å gjøre Halo. Vi lærte av å gjøre Fallout."

"Så alle disse bygger på seg selv. Og selvsagt vil vi ha et par som bommer. Men det jeg vil si til Xbox-fellesskapet som liker dette arbeidet, er: 'Dere kommer til å se mer, for vi får selvtillit og vi lærer gjennom dette,'" fortsatte han.

Så forvent flere filmer og TV-serier fra Xbox IP-er i nær fremtid. Vi vet allerede at Netflix er ment å lage et Gears of War-show, men de ser ut til å sitte på hendene i den forbindelse. Med tanke på den store mengden studioer Xbox nå eier, kan vi forestille oss at de vil ha film- og TV-showpotensial med IP-er i noen tid fremover.