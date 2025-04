Phil Spencer mener at videospill har tatt igjen filmer og TV-serier når det gjelder historiefortelling

HQ

Vi har sagt det lenge nå, men videospillfilmatiseringenes tidsalder er virkelig over oss. Utgivelser som The Super Mario Bros. Movie, Five Nights at Freddy's og A Minecraft Movie har vist at det er penger å tjene på videospillfilmatiseringer.

For Xbox-sjef Phil Spencer beviser dette at videospill har tatt igjen film og TV når det gjelder evnen til historiefortelling. "Jeg vil si at det lenge var en viss misunnelse i videospillbransjen når man så på film og TV", sa han til Variety i et intervju nylig. "På deres evne til å fortelle historier, på verdenene de hadde bygget opp ... Jeg er veldig stolt over at spillindustrien nå blir sett på som et sted der virkelig dype historier og karakterer blir fortalt. Dype nok til at de kan realiseres i et annet medium, gjennom en film eller en TV-serie."

"Jeg tror film gikk gjennom bøker, når du tenker på ting som "Ringenes herre", og så beveget de seg inn i tegneserier med hele Marvel og "Batman" og alt dette. Og du ser virkelig at den bransjen vender blikket mot videospill, fordi de har et stort fellesskap, og historiene er faktisk rike og dype nok. Og det elsker jeg," fortsatte han. Spencer nevner også The Last of Us og Indiana Jones and the Great Circle som viktige eksempler på god historiefortelling i spill.

Spill som fortellermedium har ofte blitt sett ned på sammenlignet med filmer og TV-serier, men etter hvert som teknologien har blitt bedre, har det blitt tydeligere at de kan fortelle en god historie akkurat som alle andre medier. Vi får se om denne tidsalderen med adaptasjon påvirker spillbransjens fremtid, ettersom titler kan se ut til å prioritere en historie som er god nok til å være med i en film eller TV-serie. Dette er selvfølgelig bare spekulasjoner, men fremtiden virker interessant for spill og spin-offs fra dem.