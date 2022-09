Phil Spencer: Nå er ikke tiden for å øke konsollprisen

HQ

Sony har som kjent valgt å sette opp prisen på PlayStation 5-konsollene, som de mener er nødvendig på grunn av inflasjon og stigende komponentpriser, til tross for at verken Nintendo eller Microsoft har gjort det samme. I et intervju med CNBC, kommenterer Xbox-sjef Phil Spencer at dette rett og slett ikke er tid for å øke prisene, selv om han ikke kan love at det aldri vil skje:

"Vi evaluerer alltid virksomheten vår fremover. Så jeg tror aldri vi kan si noe om at vi aldri kommer til å gjøre noe. Men når vi ser på konsollene våre i dag, og du snakket om det - Series X og Series S - synes vi verdi er utrolig viktig. Vi elsker posisjonen til Series S i markedet, som er vår rimeligere konsoll. Over halvparten av våre nye spillere som vi finner kommer gjennom Series S."