Phil Spencer om multiplattform-strategien: Inntekter fra konkurrenter finansierer våre eksklusive titler

Mye har blitt sagt om Xbox og deres strategi om å lansere spill på flere plattformer, inkludert konkurrenter som PlayStation og Switch. Dette ble nylig diskutert av Phil Spencer i et intervju på podcasten Xbox Era, der han understreket at inntektene fra disse plattformene er avgjørende for å finansiere og utvikle nye spill av høy kvalitet fra Xbox Studios. Spencer forklarte videre at selv om Microsoft mister 30 % av inntektene til hver plattformeier, er de resterende midlene fortsatt betydelige.

Spencer nevnte også at målet deres ikke er å vinne over spillere fra PlayStation eller Switch, men heller å gjøre spill tilgjengelig for et så bredt publikum som mulig - uavhengig av plattform. Målet er å maksimere rekkevidden og engasjementet for Xbox-spill, og til syvende og sist generere mer inntekter som kan reinvesteres i økosystemet i det lange løp.

Xbox som maskinvaremerke var også et sentralt tema under intervjuet. Spencer understreket nok en gang at det fortsatt er en viktig del av Xbox' identitet, og at de vil fortsette å konkurrere ved å tilby overlegen funksjonalitet og maskinvare i konsollene sine.

Tror du Xbox på noen måte svekker merkevaren sin ved å lansere spill på flere konsoller?