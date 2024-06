Phil Spencer om studio-nedleggelser: "Jeg må drive en bærekraftig virksomhet"

HQ

Mens alle for tiden synger Xboxs ros etter en veldig solid presentasjon i går kveld, er det verdt å huske at for kort tid siden virket fremtiden til merkevaren i fare etter flere nedleggelser av studioer, spill som kom til andre plattformer og store mengder oppsigelser.

I en samtale med IGN åpnet Xbox-sjef Phil Spencer opp om nedleggelsene av studioene. "Nedleggelsen av ethvert team er åpenbart vanskelig for individene der, vanskelig for [Xbox] -teamet," sa han. "Jeg har ikke snakket offentlig om dette, for akkurat nå er det tid for oss å fokusere på teamet og individene [...] og jeg vil være sikker på at vi gjør det rette for individene på teamet. Det handler ikke om min PR, det handler ikke om Xbox PR. Det handler om de lagene."

Spencer fortsatte med å rettferdiggjøre nedleggelsene noe. "Jeg har sagt om og om igjen, jeg må drive en bærekraftig virksomhet i selskapet og vokse, og det betyr at jeg noen ganger må ta vanskelige beslutninger som ærlig talt ikke er beslutninger jeg elsker, men beslutninger som noen må ta."

Mye kritikk ble slynget mot Xbox for nedleggelsen av Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games og Roadhouse Studios. Tango trakk mest ild, ettersom den siste utgivelsen Hi-Fi Rush hadde vært et mindre spill som trakk store salg og kritikerrespons, noe Xbox sa at de ønsket mer av dager etter nedleggelsen.

Hva gjør du av Spencers kommentarer?