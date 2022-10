Phil Spencer ønsker å bringe Call of Duty til Nintendo Switch

HQ

En av de store bekymringene fra Sony om Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard er at Call of Duty potensielt kan bli konsolleksklusivt for Xbox i fremtiden. Selv om dette kan virke sannsynlig, har Xbox-sjef Phil Spencer tydeligvis helt andre planer.

Spencer snakket på Wall Street Journal Tech Live-arrangementet (takk, Tom Warren), og sa at han faktisk ønsker å bringe Call of Duty til enda flere plattformer, til og med Nintendo Switch, og at målet er å behandle serien mer på samme måte som Minecraft.

"Call of Duty vil spesifikt være tilgjengelig på PlayStation. Jeg vil gjerne se det på Switch, jeg vil gjerne se spillet spilles på mange forskjellige skjermer. Vår hensikt er å behandle Call of Duty på samme måte som Minecraft, " sa Spencer.

Han fortsatte, "Denne muligheten handler egentlig om mobil for oss. Når du tenker på 3 milliarder mennesker som spiller videospill, er det bare rundt 200 millioner husstander på konsoll."