Phil Spencer ønsker å bringe MechAssault tilbake

MechAssault og MechAssault 2: Lone Wolf ble lansert til den aller første Xboxen og ble svært populære. Spesielt sistnevnte, som bød på overraskende avansert flerspillermodus der du faktisk kunne klatre ut av mechen din for å prøve å hacke og ta over motstanderens warachines.

HQ

Folk som er gamle nok til å huske disse spillene, gjør det vanligvis med glede, for de var fantastiske spill i en tid da det ikke fantes noe lignende. Og for å være ærlig er det ikke et veldig vanlig tema i dag heller. En som virkelig savner disse spillene, er Xbox-sjef Phil Spencer.

Under en spørsmålsrunde på Tokyo Game Show her om dagen fikk han spørsmålet om hvilken franchise han gjerne skulle sett gjenopplivet, og svaret var MechAssault:

"Jeg har alltid ønsket at vi skulle gå tilbake og gjenopplive MechAssault MechWarrior space, jeg tror det er mye vi kan gjøre. Det er så mye ved hele serien som på en måte var forut for sin tid, og det hadde vært fint å kunne gå tilbake og gjenopplive den."

Dessverre betyr ikke dette at det kommer til å skje med det første, for Spencer la også til at de "ikke har noen plan i dag, så det er ikke en lekkasje om noe som helst", før han avsluttet svaret med: "Men det hadde vært hyggelig".

Vil du se MechAssault tilbake til Xbox?