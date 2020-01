Phil Spencer roser PlayStation 5s SSD-harddisk

Phil Spencer nøler ikke med å snakke ærlig om den bransjen han jobber i, og faktisk er det et av de aspektene ved hans personlighet som mange fans liker. Han ønsker dessuten heller ikke å kaste bensin på hele "console wars"-bålet, og roser ofte åpent hans konkurrent, Sony, for diverse tiltak.

Det har han nå gjort igjen. I et intervju med tyske PC Games Hardware forteller han at han er glad for at PlayStation 5 også har valgt en SSD-harddisk, som vil gjøre det lettere for utviklere fremover.

"I like that Mark Cerny and his team at Sony are also investing in an SSD for the PlayStation 5, the engines and tools can implement corresponding functions. Together we will ensure a larger installed base - and developers will do everything possible to master and support the programming of these hardware capabilities."

Xbox Series X har naturligvis også en SSD.