Phil Spencer sier den beste spillopplevelsen fortsatt er via lokal hardware fremfor streaming

Spør man Google, så kan spillstreaming allerede konkurrere med en lokal opplevelse, men det er faktisk ikke slik en av de primære konkurrentene ser på det, nemlig Microsoft. De jobber som kjent nå på deres xCloud-tjeneste, som fortsatt er i beta. Men Xbox-sjefen Phil Spencer er faktisk overbevist om at streaming ikke vil erstatte den lokale opplevelsen helt enda.

I et intervju med Game Informer sier Spencer at streaming vil tilby ekstra bekvemmelighet, men at den lokale opplevelsen fortsatt er overlegen.

"The best place to play is locally; I'll say that flat-out. Streaming is a technology of convenience. It's a technology of choice when you're away from your console and you want to play."

xCloud-tjenesten er planlagt for lansering her til lands i løpet av 2020, men det vites ikke nøyaktig når.