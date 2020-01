Phil Spencer snakker litt om å ha et asiatisk Xbox-studio i fremtiden

Xbox Game Studios har vokst betraktelig i løpet av de siste to årene, og mens det før kun av en håndfull er det nå mange spennende studioer å ta i betraktning, når man skal spekulere på hva de har på gang. Men Spencer har tidligere måttet rette en kollega og påpeke at de ikke nødvendigvis er ferdige enda. Så hvor kikker de?

I et intervju med Game Informer forteller Spencer faktisk at det kunne være meget brukbart for Microsoft å eie et asiatisk studio, som kan hjelpe dem med å etablere et publikum på den fronten - noe som tidligere har vist seg å være nesten umulig for Xbox.

Sure, we could do publishing relationships there, and we might do that; I think that's fine. But I also think as we continue to evolve our platform, having a first-party studio voice at the table that is from Asia, whether it's Japan or another market, would be a good add for us."

Det lyder ganske interessant, dog har Spencer ikke nevnt noen studioer spesifikt.