Phil Spencer: Spillselskaper bør "vende seg bort fra å splitte spillere og skapere"

Xbox-sjefen Phil Spencer ble nylig tildelt Andrew Yoon Memorial Legend Award under den 12. årlige New York Game Awards. Spencer, som besøkte arrangementet personlig, hadde også en takketale, og benyttet anledningen til å oppfordre til mer forenighet blant spillselskapene.

Spencer sa blant annet at spillselskaper burde jobbe mer "for å inspirere og invitere glede", og hevdet at dette er det "største ansvaret". Han la også til at dette er ekstra nødvendig akkurat nå som "det er mer fortvilelse i verden og en jevn strøm av dårlige nyheter". Han oppfordret også spillselskaper til å "vende seg bort fra å splitte spillere og skapere".

Hele talen finner du her, og den er vel verdt å sjekke ut siden han kommer med mange gode poenger om hvordan verden noen ganger føles fiksert på det negative enn alt som er bra.