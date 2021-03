Phil Spencer: Tango Gameworks er et "stort steg" mot å bli større i Japan

Du ser på Annonser

Et flertall Microsoft-representanter, inkludert Xbox-sjef Phil Spencer selv, har ved flere anledninger sagt at de ønsker en japansk utvikler. Og forrige uke fikk de nettopp det, fordi Shinji Mikamis (far til Resident Evil-serien) studio Tango Gameworks var en del av ZeniMax/Bethesda-oppkjøpet.

Under Bethesda-streamen på torsdag pratet Phil Spencer om dette og sa da at Tango Gameworks var et "stort steg" for dem på det japanske markedet:

"I'm ready to go to Tokyo. Yeah, I mean go see Tango [Gameworks], a studio that I have such respect for the history of the creations there. I've talked for a long time about our desire to have more of a first-party presence in Japan. This is a great step there.

So I mean, just thinking about the map of where these teams are, and they just talk about all the games they're working on, but I can't wait to spend more time with the Tango team and get to know them."

Dette får det også til å høre som at Spencer vil at de skal ha en enda større japansk tilstedeværelse, men om dette betyr at Microsoft er ute etter å kjøpe noen flere japanske studioer, gjenstår å se.

Takk, Rectify Gaming