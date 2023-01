Phil Spencer: The Last of Us-serien er "fantastisk"

HQ

Bare tre episoder av The Last of Us-serien har blitt vist så langt, men den generelle konsensus ser ut til å være at den er veldig bra, og den har også nådd et veldig stort publikum. En person som liker showet mye er Xbox-sjefen Phil Spencer.

I et nylig intervju sier han at det er direkte "fantastisk" mens han gratulerer både Naughty Dog og Neil Druckmann, når han blir spurt om hva han synes om det:

– Vel, det er fantastisk. De har gjort en god jobb med en tilpasning av et fantastisk spill på TV-skjermen, og kudos til teamet, alle lagene som jobbet med det. Åpenbart er grunnlaget for det arbeidet som Naughty Dog gjorde i å bygge franchisen. Og jeg tror også det - og han vil sannsynligvis ikke like det at jeg kaller ham ut på dette - men det faktum at Neil selv har spilt en rolle åpenbart i etableringen av spillet og franchisen, men se ham bruke sine kreative talenter i TV-rommet ... Jeg synes det er veldig bra. Det er bra for ham, det er bra for laget.

Spencer hevder også at suksessen sier mye om hvor god videospillindustrien faktisk er akkurat nå:

"Det faktum at du tar en av de største skaperne fra vår bransje, og du kan ha suksess med å skape i et annet medium, jeg tror bare det viser at i spillindustrien har du noen fantastiske historiefortellere, fantastiske skapere på tvers av alle tredjeparter, førstepart. Jeg tror det bare er et flott øyeblikk å se suksessen de har med franchisen, og gratulerer til dem alle.

Når showet sammenlignes med Halo-serien, legger Spencer til at han "alltid blir inspirert av arbeidet rundt oss, absolutt".

Hva syntes du om den tredje episoden, som ble sendt i går på HBO Max?