Phil Spencer tror det vil bli langt færre eksklusive spill i fremtiden

Mange Xbox-fans ble lettet da det under Official Xbox Podcast ble avslørt at Microsoft i første omgang bare kommer til å gjøre fire Xbox-spill tilgjengelig på flere plattformer, hvorav alle er eldre enn ett år. Men selv om dette er sagt, la ikke Xbox-sjef Phil Spencer skjul på at han tror eksklusive spill kommer til å bli mer uvanlig i fremtiden:

"Jeg har en grunnleggende tro på at i løpet av de neste fem eller ti årene kommer eksklusive spill, spill som er eksklusive for én maskinvare, til å bli en mindre og mindre del av spillindustrien."

I løpet av de siste par årene har det kommet stadig flere spill til PC, og både Microsoft og Sony gir allerede ut utvalgte titler til hverandres formater. Matt Booty, som er sjef for Xbox Game Content and Studios, kom med en interessant sammenligning i podcasten, og forklarte at "i dag kan store spill som Roblox eller Fortnite faktisk være større enn noen plattform, og det har virkelig endret måten vi tenker på".

Dette er et gyldig og interessant poeng. Ville spill som Roblox eller Fortnite ha blitt så store suksesser hvis de hadde vært låst til PlayStation eller Xbox? Det er lett å tenke seg at Microsoft og Sony gjerne vil ha slike live-service-spill, som i utgangspunktet tjener penger på egen hånd.

Hva tenker du om alt dette? Kommer eksklusive titler til å være like viktige og vanlige som i dag, eller vil plattformgigantene prøve å skape det neste Roblox, Fortnite eller Grand Theft Auto V - selv om det betyr at de må lansere et spill på et konkurrerende format?