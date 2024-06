Phil Spencer: "Vi har flere Xbox-konsollbrukere enn vi noen gang har hatt"

HQ

Det har tatt uvanlig lang tid å få spillere til å oppgradere fra forrige generasjons konsoller til denne. Vi rapporterte nylig at halvparten av PlayStation 4-spillerne fortsatt bruker forrige generasjons maskinvare, og vi mistenker en lignende historie for Microsoft.

Dette gjør det vanskeligere å forlate den forrige generasjonen, som fortsatt jevnlig får tonnevis av nye spill, og kombinert med tjenester som Game Pass, gjør det det vanskeligere å tolke salgstall som ikke lenger gir et fullstendig bilde av statusen i spillverdenen.

I et IGN-intervju med Microsofts spillsjef Phil Spencer får vi et godt eksempel på dette. Selv om vi vet at Xbox Series S/X har slitt med å konkurrere med PlayStation 5 når det gjelder salg, ser det ut til at antallet Xbox-spillere fortsatt er større enn noen gang. Spencer sa (transkribert av Windows Central) :

"Akkurat nå har vi flere Xbox-konsollbrukere enn vi noen gang har hatt i Xbox-historien. Virkningen av Game Pass fordi jeg ser på det, og jeg elsker Game Pass. Men vi vil også at folk skal kunne kjøpe spill. Så jeg vil gå tilbake og se. Hva har skjedd med salget av tredjepartsspill? Vi har hatt en tosifret økning hvert år de siste fem årene på Xbox-konsoller."

Microsoft har allerede bekreftet at de jobber med neste generasjons maskinvare, og det ryktes også at de har en bærbar Xbox under utvikling, noe som forhåpentligvis kan føre til økt salg. For til tross for et høyere antall Xbox-spillere enn noen gang før, tror vi ikke Spencer er helt fornøyd med salget av Xbox Series S/X likevel.