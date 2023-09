Phil Spencer: Vi "samarbeider med japanske produsenter for å utvikle nye spill"

HQ

Helt siden de første årene med Xbox 360 har det ikke vært til å stikke under en stol at det har blitt utgitt flere japanske spill av alle slag til Microsofts konkurrenter enn til Xbox. Men Xbox-sjef Phil Spencer og de andre i teamet hans har heller ikke lagt skjul på at dette er noe de ønsker å endre på, og derfor frir de stadig til japanske spillutviklere for å få dem til å satse mer på Xbox.

Under en spørrerunde med Spencer på Tokyo Game Show i forrige uke ble han spurt om nettopp dette av Game Watch, som ville vite om det vil komme noen japanske AAA-spill som Blue Dragon og Lost Odyssey til Xbox Series S/X, noe han svarte:

"Det kan du regne med. I fjor lanserte vi faktisk Hi-Fi Rush. Det var en liten tittel, ikke så stor som Blue Dragon, og det skal ha vært av høy kvalitet. Japanske spillutviklere er også en del av Microsoft Game Studios, og selv om noen titler ennå ikke er annonsert samarbeider vi også med japanske produsenter om å utvikle nye spill. Utviklingsmiljøet vokser, både når det gjelder første- og tredjepartsspill, så vi kan forvente å se flere japanske titler i fremtiden."

Selv om vi ikke vet noe om statusen til disse prosjektene, virker det som om det vil komme mange flere japanske spill til Xbox i fremtiden, både eksklusive og store. Er dette noe du har savnet på Xbox-konsollene?