Phil Spencer vil at Gears of War skal vende tilbake til sine skrekkrøtter

Som du sikkert har lagt merke til, endret Gears of War-franchisen tonen og det generelle temaet som begynte med Gears of War 4. Dette var det første spillet i serien fra The Coalition, og beveget seg bort fra skrekkfølelsen i den originale trilogien til noe lettere.

Det viser seg at dette ikke var det Xbox-sjefen Phil Spencer hadde i tankene da Microsoft kjøpte IP-en i 2014, som avslørt av personen som opprettet Gears of War i utgangspunktet; Klippen Bleszinski. Da han nylig besøkte XboxEra Podcast, sa han:

"Det var Phil Spencers hovednotat da Microsoft kjøpte Gears of War IP. Da han snakket med Rod Ferguson, sa han at la oss komme tilbake til skrekkgreiene.

De nye karakterene i Gears of War 4 og Gears 5 har generelt ikke blitt godt mottatt av samfunnet, og til tross for at de er veldig gode spill, har mange fans gjentatte ganger sagt at de vil at serien skal gå tilbake til sine skrekkrøtter igjen.

Gears 6 er for tiden under utvikling og ser ut til å ha forlatt pre-produksjon, dømme etter stillingsannonser vi nylig har rapportert om. Hvis Gears 6 blir mørkere og har de samme over-the-top macho-tegnene som originalen, gjenstår det igjen å se. Vil du ha dette eller er du fornøyd med retningen til de nyeste spillene?

Sjekk ut intervjuet med Cliff Bleszinski nedenfor for å høre hans tanker om dette, det hele starter 48+ minutter inn i podcasten hvis du vil spole fremover.