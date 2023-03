Philips Hue Go er det bærbare smartlyset du aldri visste at du trengte

HQ

Selv om du sannsynligvis ikke forbinder det smarte lysrommet med å være bærbart, har Philips bestemt seg for å knekke den mutteren uansett med sitt nyeste tilbud, den bærbare bordlampen Hue Go. Mens du sannsynligvis allerede kan sette sammen det som gjør denne lampen så unik, er ideen at du enkelt kan bære denne gadgeten til hvor du ønsker å gi en fargerik atmosfære, med den til og med vurdert for utendørs bruk også.

Med Bluetooth og Hue Bridge-kompatibilitet, samt umiddelbar trådløs dimming, har vi satt lampen i fokus for vår nyeste episode av Quick Look, og du kan sjekke det ut nedenfor for å se en haug med ekstra fakta og tanker fra vår egen Magnus.