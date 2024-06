Phoenix Springs lanseres i september

Hvis du har fulgt nøye med på Calligram Studio's slående animerte historierike mysteriespill Phoenix Springs, er du sannsynligvis klar over at spillet nettopp dukket opp på Day of the Devs utstillingsvindu.

Under sendingen ble det nettopp bekreftet at indietittelen vil debutere senere i år 16. september 2024 for å være nøyaktig. Spillet vil debutere på PC, og hvis du ikke er kjent med spillet, kan du få en kort forklaring på hva det vil tilby nedenfor, samt noen nye bilder.