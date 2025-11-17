Pierce Brosnan: "Jeg ville definitivt være åpen for" å spille Doctor Fate igjen

HQ

Mye gikk galt i Black Adam fra 2022 , med Dwayne Johnson i hovedrollen som den titulære antihelten, og det ble en av de siste DC-filmene før det ble bestemt at hele universet skulle rebootes.

Men det var ikke en total katastrofe, og et av lyspunktene var Pierce Brosnan i rollen som Doctor Fate. De fleste ser ut til å være enige om at han gjorde en solid prestasjon, og Brosnan selv virker faktisk så glad i karakteren at han gjerne skulle spilt ham igjen.

I et intervju med GQ sier Brosnan at han har hørt snakk om at Doctor Fate kan dukke opp i Superman oppfølgeren Man of Tomorrow, og at han gjerne vil tilbake til rollen:

"Jeg har hørt at Doctor Fate skulle få sitt eget show, eller sin egen film. Jeg har hørt at han skal være med i den neste Supermann."

På spørsmål om han kunne tenke seg å ta på seg rollen igjen, ga han følgende veldig direkte svar :

"Jeg likte det, filosofien i den karakteren, veldig godt, og jeg ville definitivt vært åpen for det."

Uansett om Doctor Fate vil være med i Man of Tomorrow eller ikke, krysser vi fingrene for at DC-filmsjefene James Gunn og Peter Safran ser dette og raskt gir Brosnan en sjanse til å være med i DC Universe. Og det er vi neppe alene om å tro, ikke sant?