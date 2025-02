Pierluigi Collina foreslår endringer for å gjøre straffespark mer rettferdig for målvakter Den berømte målvakten, som fyller 65 år i dag, sier at han allerede har diskutert det med IFAB (FIFA).

HQ Pierluigi Collina, tidenes mest berømte dommer (coverstjerne i Pro Evolution Soccer 3 og 4, han pensjonerte seg i 2005), jobber fortsatt som medlem av UEFAs dommerkomité og leder av FIFAs dommerkomité. Og denne uken (i forbindelse med 65-årsdagen hans, i dag torsdag 13. februar) ga Collina et intervju med den italienske avisen la Repubblica, og foreslo en interessant endring i hvordan straffespark skal dømmes. Etter hans mening burde keeperne klage mer på straffereglene, som gir dem en ulempe. "I gjennomsnitt blir 75 prosent av straffesparkene allerede scoret, og ofte er straffesparket en større sjanse enn den som blir tatt av en feil." Hans forslag er å eliminere endringen og spille returen fra målvaktene. "En løsning er regelen om 'ett skudd'. Akkurat som i straffesparkkonkurranser etter ekstraomganger. Ingen retur. Enten scorer du, eller så fortsetter spillet med et målspark, punktum." Collina sier at han allerede har diskutert det med IFAB (International Football Association Board), som er avhengig av FIFA. Og han legger til en annen fordel: "Dette vil også eliminere opptoget vi ser før et straffespark blir tatt, med alle som stimler sammen rundt området. Det ser ut som hestene ved startportene før Palio di Siena." Hva synes du om denne endringen? Ville du likt om returer ble eliminert fra straffespark? Det ville gi målvakten flere sjanser... Beautiful landscape / Shutterstock