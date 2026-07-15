Pierre-Emerick Aubameyang nær et overraskende bytte til Deportivo A Coruña

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Pierre-Emerick Aubameyang står foran et overraskende karrieretrekk. Den gabonske spissen er nær ved å signere for Deportivo de A Coruña, et lag i Galicia, en region i Nord-Spania, som nettopp har rykket opp til første divisjon for første gang siden 2018. Flere journalister, blant annet Florian Plettenberg, melder at avtalen er i boks, og at den 37 år gamle spissen vil bli solgt fra Marseille til Dépor for 1,5 millioner euro.

Aubameyang spilte for Marseille i sesongen 2025/26, hvor han scoret 10 mål og leverte 5 målgivende pasninger på 30 kamper, etter å ha kommet fra Al-Qadsiah i den saudiarabiske Pro League. Før det spilte han for Chelsea i 2022/23 og for FC Barcelona i 2021/22, men han er mest kjent for sine opphold hos Borussia Dortmund mellom 2013 og 2017 og hos Arsenal mellom 2018 og 2022, hvor han vant FA-cupen i 2020, den tyske cupen i 2017 og delte Gullstøvelen i Premier League i 2019.

Aubameyang skal spille som spiss sammen med Nsongo Bil og Zakaria Eddahchouri i dette nye eventyret for Deportivo La Coruña i LaLiga, en klubb som tidligere var blant de beste i Spania: vant LaLiga 1999/2000, den spanske cupen to ganger i 1995 og 2002, og nådde semifinalen i Champions League i 2003/04.