Pierre Gasly er tilbake på pallen i Monacos Grand Prix etter at Alpine benyttet seg av retten til å anke

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Alpine har lykkes med å gjeninnsette Pierre Gasly på pallen i Monaco Grand Prix fra forrige søndag, ved å utøve «retten til gjennomgang», fordi tidsstraffene som ble gitt til Gasly for å ha kjørt for fort i pitlane under løpet, var feilaktige.

Gasly avsluttet løpet på tredjeplass, etter å ha startet på fjerdeplass, men etter to separate straffer på fem sekunder ble han degradert til syvendeplass, noe som ødela hans første pallplassering for sesongen. Men Alpine protesterte med bevis som støttet at straffene for hastighetsoverskridelse var feilaktige.

Og fredag ble det bekreftet at anken deres var vellykket: Gasly går tilbake til tredjeplassen, noe som betyr at Isack Hadjar fra Red Bull mister sin pallplass og faller ned til fjerdeplass. Oscar Piastri, Liam Lawson og Arvid Lindblad faller også én plass hver. «Vi vil takke FIA og Formula One Management for åpenhet og samarbeid gjennom hele klageprosessen og for å ha kommet frem til denne avgjørelsen», sa Alpine i en uttalelse.