Piff opp iPhonen din med BandWerks klassiske etui.

Når det gjelder valg av etui til smarttelefonen din, er valgmulighetene latterlig mange. Det finnes mange selskaper som tilbyr unike design laget av ulike komponenter, og som en del av vår videoserie på Quick Look har vi tatt en titt på mange av dem.

Nå utvider vi denne dekningen ved å se nærmere på BandWerks Classic Case for iPhone 15, et tilbehør som kombinerer stil og funksjon. Det er laget av tysk skinn som er beskyttet av en frest metallramme, og det er kompatibelt med MagSafe-teknologi, noe som betyr at du kan fortsette å lade iPhone trådløst og til og med feste lommebøker og lignende.

Hvis du vil vite mer om Classic Case, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av tanker og fakta om den.