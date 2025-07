Pikachu-statue reddet fra søpla - viser seg å være fra den første Pokémon-filmen

HQ

Noen mennesker er virkelig hjerteløse - eller bare smertelig uinformerte. For hadde det ikke vært for en person med et ørneblikk, ville en historisk Pokémon-artefakt ha havnet på søppelfyllingen.

Vedkommende snublet over ingen ringere enn en Pikachu-statue som ble brukt under premieren på den aller første Pokémon-filmen, Mewtwo Strikes Back, fra 1998. Det er et dypt nostalgisk funn - som har stor betydning for mangeårige fans av serien.

Reddit-brukeren ElbowDeepInElmo delte bilder av statuen, og ikke overraskende fikk den mye oppmerksomhet. Folk virker oppriktig sjokkert over at et så åpenbart samlerobjekt kan ha havnet i et søppelrom. Det er et skoleeksempel på hvordan verdifulle samleobjekter noen ganger blir kastet - ved et uhell eller av ren uvitenhet.

For de som var med fra begynnelsen av Pokémon-filmserien, er dette som å grave frem en tidskapsel - en håndgripelig relikvie fra høyden av den første Pokémon-bølgen.