Pikmin 3 Deluxe kommer til Nintendo Switch i oktober

Mens store deler av verden lengter etter en ny Direct-sending har Nintendo i kjent stil bare bestemt seg for å annonsere et etterlengtet spill ut av det blå.

Denne gangen er det Pikmin 3 som kommer til Nintendo Switch i form av Pikmin 3 Deluxe den 30. oktober. Her snakker vi uansett ikke om en simpel port til hybridkonsollen. Switch-utgaven vil by på alt av utvidelser, nye sideoppdrag, muligheten til å spille gjennom hele historiemodusen sammen med andre, nye vanskelighetsgrader, multiplayermodusen Bingo Battle, en Piklopedia med informasjon om ulike skapninger du møter og mer.