Pikmin Bloom hadde en dårligere start enn Wizards Unite

Sensory Tower leverer den første indikasjonen på hvor godt mobilspillet Pikmin Bloom har prestert i løpet av sine to første uker på markedet. Ifølge nettstedet har denne spinoff-tittelen blitt lastet ned to millioner ganger, hvilket er klart mindre enn Niantic Labs tidligere AR-titler Pokémon Go og Harry Potter: Wizards Unite. Pokémon Go ble lastet ned hele 75 millioner ganger i løpet av de to første ukene og Wizards Unite 12,4 millioner ganger.

Det avslørtes også at spillet har håvet inn $473 000 i mikrotransaksjoner, og størstedelen av nedlastingene (864 000) kommer fra Japan. De mest populære regionene etter Japan er USA og Storbritannia.

Takk, Nintendo Life