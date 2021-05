Pikmin-liknende The Wild at Heart kommer i dag

Du ser på Annonser

Nintendos Pikmin-serie er en av utviklerens mer unike og merkelige kreasjoner, og vi har ikke sett mange andre prøve seg på noe liknende.

Med utgivelsen av The Wild at Heart i dag har vi dog fått et nytt Pikmin-aktig spill. Indiespillet bruker i hvert fall den samme mekanikken der du skal styre (og kaste rundt) små flokker av søte vesner for å løse gåter og beseire fiender.

Men spillet har også sin helt egen unike stil, og som du kan se i traileren nedenfor ser det meget sjarmerende ut også.

The Wild at Heart er ute nå til PC og Xbox, og det er også tilgjengelig på Xbox Game Pass.