Pikuniku blir 3D i oppfølgeren som lanseres på PC og Switch 2 i 2027

Under Nintendo Direct-sendingen kunngjorde utviklerne Arnaud De Bock og Remi Forcadell at de snart vil lansere en oppfølger til det fantastisk merkelige eventyrspillet Pikuniku.

Dette spillet, som ganske enkelt kalles Pikuniku 2, vil utvide originalen ved å gå over til å bli et 3D-prosjekt. Utover det vil det fortsatt være et merkelig og underlig spill hvor målet er å møte særegne folk, høre deres uvanlige historier, gjenforene venner, og til slutt fullføre sirkelen og returnere hjem.

Vi er lovet «dype statskonspirasjoner» å avdekke, «lekne gåter» å løse, «merkelige møter» å overvinne, og alt satt i «øye-smeltende omgivelser» som smelter sammen dristige kontraster og primærfarger.

Med alt dette i tankene, sjekk ut avsløringstraileren for Pikuniku 2 nedenfor, med lansering planlagt for PC og Switch 2 i 2027.