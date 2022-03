Pillars of Eternity 2: Deadfire slippes ikke på Switch likevel

HQ

Over tre år har gått siden Pillars of Eternity 2: Deadfire egentlig skulle komme til PlayStation 4, Xbox One og Nintendo Switch, så det faktum at vi fortsatt venter på sistnevnte gjør at denne annonseringen ikke bør overraske særlig.

Utgiverne i Versus Evil skriver på Discord at de har bestemt seg for å kansellere Nintendo Switch-utgaven av Pillars of Eternity 2: Deadfire. De oppgir ikke en grunn, men det er vel ikke vanskelig å tenke seg siden de sluttet å oppdatere Pillars of Eternity på hybridkonsollen for lenge siden på grunn av begrensningene Nintendos veldig populære spillmaskin setter i forhold til PC og de andre konsollene.