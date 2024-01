Pillars of Eternity får tilfeldig oppdatering, noe som får folk til å tro at Pillars 3 er på vei.

HQ

Etter suksessen med Baldur's Gate III kommer CRPG-er til å være i vinden i hvert fall en liten stund til, og derfor følger spillere nøye med på andre, lignende franchiser og titler som Obsidians Pillars of Eternity.

Det første spillet fikk nylig en ny oppdatering, og selv om denne ikke tilfører noe nytt innhold og er mer fokusert på feilretting, har den ført til en del spekulasjoner om hva Obsidian holder på med. Det finnes til og med de som tror at studioet jobber med Pillars of Eternity 3.

Selv om vi ikke helt vil avvise tanken på at et slikt spill er på trappene, virker det usannsynlig. Obsidian jobber for tiden med Avowed, som utspiller seg i samme univers som Pillars of Eternity, så det er mulig at studioet vil sørge for at alle som ønsker å sjekke ut all historien, kan gjøre det så smidig som mulig.

Etter Avowed, som kommer i år, kommer The Outer Worlds 2, som også er under utvikling hos Obsidian. Med disse to store titlene, selv om Pillars of Eternity 3 ligger i kortene, vil vi si at du ikke skal holde pusten.