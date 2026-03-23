Pilot og co-pilot omkommer i Air Canadas flykollisjon på LaGuardia

Piloten og andrepiloten på et regionalfly fra Air Canada Express omkom i en dødelig kollisjon på LaGuardia lufthavn etter at flyet kolliderte med en brannbil under landing.

CRJ-900-flyet, som opereres av Jazz Aviation, hadde 72 passasjerer og fire besetningsmedlemmer om bord på en flyvning fra Montreal. Flere titalls passasjerer og ambulansepersonell ble også skadet, men de fleste rapporteres å være i stabil tilstand.

Ifølge foreløpige opplysninger kolliderte flyet med utrykningskjøretøyet i en hastighet på rundt 24 km/t da det nærmet seg rullebanen. Brannbilen, som angivelig ble betjent av politifolk, hadde rykket ut til en annen hendelse på flyplassen.

Bilder fra ulykkesstedet viste betydelige skader på flyets nese, som ble tvunget oppover ved sammenstøtet.

Federal Aviation Administration bekreftet at flyplassen ville forbli stengt i flere timer, og minst 18 flyvninger ble omdirigert eller snudd. Myndighetene advarte om omfattende forstyrrelser, inkludert kanselleringer og forsinkelser i hele New York-området.

Etterforskningen forventes å involvere både FAA og National Transportation Safety Board, selv om myndighetene ennå ikke har gitt en fullstendig redegjørelse for hvordan kollisjonen skjedde.