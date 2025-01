Pimax avslører verdens minste virtual reality-hodesett med 8K-oppløsning

HQ

Det er en håndfull etablerte produsenter av virtual reality-hodesett som generelt har sektoren i et kvelertak. Det være seg HTC, Meta, til og med Sony PlayStation i disse dager, har vi ikke en tendens til å se mange alternativer fra andre selskaper, men disse eksisterer. Et slikt eksempel er fra Pimax, som i løpet av ferien bestemte seg for å avsløre en helt ny gadget som hevder å være verdens minste 8K-oppløsningssystem med full funksjon. Det er kjent som Dream Air.

Denne enheten har mikro-OLED-paneler som kjører ved 90 Hz, og som hevdes å ha 27 millioner piksler (3840x3552 per øye), i tillegg til hode-, hånd- og øyesporing, integrert romlig lyd, DisplayPort-tilkobling og en selvjusterende ryggstropp. Det er et PCVR-system, og siden det er en del av Air -serien, fokuserer det på lav vekt (visstnok mindre enn en Coca Cola -flaske), liten størrelse, god bærbarhet og uten å gå på akkord med klarhet og kvalitet.

I henhold til tilleggsdetaljene tilbyr Dream Air en 102-graders FOV, en ringløs kontroller med haptisk tilbakemelding, Lighthouse kompatibel SLAM-sporing og en fem meter lang DP-kabel. Enheten er satt til å sendes en gang i mai 2025, og når det gjelder prislappen, vil den debutere for $ 1,199.