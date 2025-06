Pinnsvinet Sonic feiret 34-årsjubileum med bursdagskunst

HQ

Han er kanskje noen år yngre enn Mario, men Sonic begynner også å bli skikkelig gammel, og denne mandagen feiret han sin 34-årsdag. Det er nemlig så lenge siden det første eventyret til Mega Drive ble utgitt - og etter det løp han inn i hjertene våre.

Til tross for to veldig kjedelige tiår med få lyspunkter etter Dreamcast-suksessen Sonic Adventure, har karrieren hans i dag faktisk tatt seg opp igjen, ikke minst takket være filmene og de flotte spillene. For å feire jubileet ga Sega ut et koselig bursdagsbilde med sommerstemning via Bluesky, som du finner nedenfor.

Kanskje et nytt bakgrunnsbilde? Hvilket av alle Sonics spill gjennom disse 34 årene synes du er det beste?