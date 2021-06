Pirates of the Caribbean inntar Sea of Thieves

De av dere som har tittet på profilen min har kanskje lagt merke til at Pirates of the Caribbean-trilogien er noe av det beste jeg vet, så du kan trygt si at Rare vet akkurat hvordan de skal få meg tilbake til Sea of Thieves.

En av de første annonseringene i kveldens Xbox & Bethesda-konferanse var nemlig at Sea of Thieves får en utvidelse enkelt nok kalt A Pirate's Life den 22. juni. Her skal vi få bli med Jack Sparrow og flere andre velkjente figurer fra filmene på en helt ny historie fylt med fem nye oppdrag, nye fiender, skip og mer. Dette skal være den mest ambisiøse utvidelsen til nå, noe som sier en del.