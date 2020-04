Pistol Whip lanseres på PlayStation VR i sommer

Superhot og Beat Saber er to av de beste og mest populære spillene til virtual reality, så det er ikke rart at Cloudhead Games på en måte bestemte seg for å blande disse to da de laget Pistol Whip. Spillet har allerede blitt meget godt mottatt av både vanlige spillere og anmeldere på PC, så det er godt å høre at de som bare eier en PlayStation 4 snart får muligheten til å innta det fascinerende spillet også.

Utviklerne har nemlig gitt oss en kort teasertrailer som avslører at Pistol Whip vil lanseres på PlayStation VR en gang i sommer. Som forventet sier de også at spillet i hovedsak er laget for Move-kontrollene slik at du virkelig føler deg som en rytmisk John Wick, men slik de ordlegger seg høres det ikke ut som om DualShock 4 er utelukket. Uansett kan vi være forberedt på en fin blanding av treningsøkt, en følelse av å være actionstjerne og diggbar musikk i PSVR om kort tid.