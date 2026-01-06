Pistol Whip Utvikleren Cloudhead Games står overfor store oppsigelser. 70 % av studioet er permittert

HQ

Videospillindustrien er et turbulent sted der jobbsikkerhet alltid er tvilsom. På begynnelsen av 2020-tallet så vi ærlig talt for mange mennesker miste jobben i denne sektoren, en bragd som heldigvis avtok i 2025 sammenlignet med årene før. 2026 starter dessverre med dystre nyheter, ettersom virtual reality-utvikleren Cloudhead Games gjennomgår store oppsigelser.

Dette har blitt bekreftet i en uttalelse på sosiale medier, der administrerende direktør Denny Unger avslørte at "på grunn av bransjekrefter utenfor kontroll" utvikleren blir tvunget til å si opp rundt 70% av de ansatte, og kuttene skjer fra og med i morgen, 7. januar. 30% av utviklerne vil forbli ansatt for å "fortsette oppdraget."

Det nøyaktige antallet ansatte som mister jobben er uklart, men LinkedIn-siden til selskapet antyder at det sysselsatte rundt 50 personer, noe som betyr at omtrent 35 personer vil være uten jobb mens 15 blir værende.

Skaperen av Pistol Whip har uttalt seg om beslutningen: "Den generelle nedgangen i spillindustrien, VRs fremdeles begynnende utfordringer, inkludert mangel på plattformfinansiering, har plassert oss i en umulig posisjon. Og selv om vi har gjort alt vi kan for å reinvestere i våre ansatte og VRs fremtid fra tidligere suksesser, kan vi ikke bygge "større svinger" alene."

Unger avslutter med å bemerke at "vi fortsatt tror på kraften i VR som medium, som en felles drømmemaskin som en dag vil forandre menneskeheten", samtidig som han understreker "VRs mainstream-relevans" og at han har "mye mer å si om utfordringene og de potensielle mulighetene i bransjen vår i en fremtidig oppdatering".